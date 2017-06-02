



Волгоградская область заняла второе место в рейтинге готовности регионов к привлечению частных инвестиций за второй квартал 2017 года. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень 1 июня во время общения с журналистами в рамках международного экономического форума, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. ПМЭФ-2017. Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Второе и третье место заняли Волгоградская область и город Санкт-Петербург. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минстрой РФ, в сравнении с рейтингом на аналогичный период прошлого года позиции многих регионов значительно изменились. «Ранее методика рейтинга предусматривала оценку наличия на территории региона концессионных соглашений и их количество. Сейчас мы оцениваем, в том числе, объем инвестиций, предусмотренный действующими концессионными соглашениями – то есть, плановые значения, а также фактически вложенные средства по инвестиционным соглашениям и энергосервисным контрактам»,- пояснил Михаил Мень. В прошлом году лидерами рейтинга стали Нижегородская область, Вологодская область и Республика Хакасия. Наименее привлекательными для инвесторов регионами признаны Республика Калмыкия, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Регионы, занявшие лидирующие позиции в рейтинге, достигли показатели по утверждению программ комплексного развития, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 100%. Об инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ в этих субъектах свидетельствуют реализуемые на их территории инвестиционные проекты.

Рейтинг готовности регионов к привлечению частных инвестиций в ЖКХ составляется ежеквартально, начиная с 2015 г. В исследовании принимают участие все 85 субъектов РФ. В числе 12 основных критериев оценки привлекательности регионов для потенциальных инвесторов - проработка и реализация регионами решений, направленных на создание условий по привлечению частных инвестиций в ЖКХ. Также на результаты влияет объем частных инвестиций по проектам государственно-частного партнерства на конец отчетного периода, утвержденные инвестиционные программы регулируемых организаций, наличие конкурсов на передачу объектов в концессию и доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений. Модернизация отрасли за счет частных инвестиций – один из стратегических приоритетов развития ЖКХ, по инициативе ведомства разрабатываются показатели эффективности работы субъектов Российской Федерации в сфере привлечения частного капитала, по результатам такой оценки будут приниматься мотивационные решения в отношении глав регионов.



