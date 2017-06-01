ЛУКОЙЛ устроил праздник детям









Настоящий праздник сегодня прошел в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Гости праздника - воспитанники центра в возрасте от 3 до 16 лет. Чтобы всем было комфортно, детей разделили на две возрастные группы и проводили некоторые мероприятия для них параллельно. Для ребят постарше были организованы активные игры на свежем воздухе: перетягивание каната, игра с большим мячом, катание на надувных лошадях. А в это же время малыши общались и играли с аниматорами в костюмах героев популярного мультсериала «Лунтик».









В социально-реабилитационный центр эти дети попали по самым разным причинам. Семьи одних просто оказались в трудной жизненной ситуации, вокруг других сложились опасные условия. Одни вернутся домой, когда родители справятся со своими проблемами, другие - попадут в приемные семьи. Все они разные, но им всем необходима социально-реабилитационная помощь, которую они и получают в центре. Но помимо этого всего воспитанникам нужны и обычные праздники. Именно поэтому молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» организовали для ребят это мероприятие.









После спортивной эстафеты и игр с аниматорами детям вручили мороженое – самое то в жаркий летний день! Затем в программе было интерактивное научное шоу. Ребята наблюдали за самыми зрелищными химическими реакциями, которые больше были похожи на фокусы или даже чудеса. Во многих экспериментах дети принимали личное участие - например, согревание воздушного шарика с сухим льдом внутри: лед тает, испаряется и надувает шарик. Казалось бы, простая физика, но как интересно! Причем, не только детям, но и взрослым.









«Для ребенка подобное мероприятие – работа на сплочение, взаимопонимание. Это дарит детям не только радость: это дает понимание, что ты не один, что рядом есть люди, которые тебе помогут», - считает директор центра Анна Корчагина.

Вслед за научным шоу дети отправились на мастер-класс по мыловарению. Каждый ребенок смог изготовить собственный уникальный кусочек мыла: нужно было просто приготовить и залить специальный раствор в формочку, выбрав свой самый любимый цвет. Все это проходило под чутким контролем ведущей мастер-класса.

В конце праздника молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» вручили детям подарки и яркие воздушные шары, которые ребята отпустили в небо, загадав желания.

Сегодня детей поздравляют и на ряде АЗС компании «ЛУКОЙЛ» - юным гостям вручают воздушные шарики с героями мультфильмов.



