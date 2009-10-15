



В переписке с чиновниками администрации Котельниковского городского поселения, которой, судя по всему, нет ни конца, ни края, погрязло ООО «ВолгоградСтройТранс». Как сообщил ИА «Высота 102» его директор Станислав Минаев, компания строит в городе два многоквартирных дома для военнослужащих: договор с АО «Главное управление обустройства войск» министерства обороны Российской Федерации был подписан еще 14 апреля 2016 года.

«Мы изготовили проект планировки и межевания земельного участка, в который были включены строительство новой блочно-модульной котельной и канализационно-насосной станции с сетями инженерно-технического обеспечения, поскольку старая станция, построенная еще в 1954 году, находится практически в аварийном состоянии. И вот тут-то и начались наши проблемы», - говорит Минаев.

По его словам, в случае размещения станции на земельном участке, который предлагают чиновники, будет вырыта траншея шириной около 12 метров и глубиной до 10 метров, что создаст колоссальные неудобства для жителей этой улицы. Если станцию разместить ближе к уже существующей, так как там сходятся все существующие сети самотечной канализации, то этот вид работ возможно выполнить, применяя современные технологии - горизонтально-наклонным бурением. То есть, финансовые затраты по этим двум вариантам несопоставимы. Но, судя по всему, администрацию эти вопросы волнуют меньше всего.

«Мы выполнили все требования, которые в течение полугода предъявляет нам администрация, включая схему прокладки трассы, которая согласована и с МУП «Водоканал», и с самой администрацией. Но руководители администрации городского поселения вот уже полгода проводят с нами бесконечные совещания и каждый раз, ссылаясь на многочисленные законы, придумывают новые и новые причины, чтобы отказать в строительстве станции», - считает Минаев.

Дошло до того, что ООО «ВолгоградСтройТранс» было вынуждено обратиться в прокуратуру Котельниковского района с жалобой на незаконные действия городских чиновников. Надзорным органом главе Котельниковского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений.

Однако застройщики, которые инвестируют в городское хозяйство порядка 50 млн рублей под строительство новой станции и сетей, и которые собираются передать их в муниципальную собственность, по-прежнему в тупике.

«Может быть, руководству поселения вообще не нужны ни новые канализационные сети, ни новая станция? А может, они действуют в интересах других людей, которым чем-то «помешает» новый объект, – задаются вопросом в компании. - Почему чиновники блокируют строительство важнейшего объекта?».

Редакция ИА «Высота 102 связалась по телефону с главой Котельниковского городского поселения Андреем Федоровым и попросила прокомментировать ситуацию. Однако он, судя по всему, оказался не в курсе, так как вразумительно не смог ответить ни на один вопрос журналиста, заметив при этом, что он вообще не знает, что они тут строят: "Документов мы никаких не видели". Затем посоветовал обратиться к начальнику отдела правового обеспечения администрации Яне Чубаровой. Приводим ее слова практически дословно: «Блокировали и будем блокировать. Во-первых, есть генеральный план застройки города и правила землепользования. Во-вторых, у компании нет отдельного проекта на строительство канализационно-насосной станции, а та схема земельного участка, которую они просят утвердить, не соответствует требованиям землепользования. Линия проектирования КНС находится сразу в трех зонах, на которые поделен город. В каждой зоне можно строить только определенные объекты. Они хотят разместить инженерные сети, где правилами застройки это не предусмотрено. Поэтому мы им отказали. Проблема в том, что они не хотят строить там, где финансовые затраты больше, вот и все. Но строить КНС на перекрестке дорог, возле магазина, разрешение на строительство которого было выдано задолго до проекта компании ООО «ВолгоградСтройТранс» - недопустимо согласно законодательству. Вы же не захотите, чтобы по вашей даче, к примеру, прошел городской водопровод? Прежде всего, мы защищаем интересы населения и близлежащих зданий, но не застройщика. Поэтому пусть строят там, где запланировали первоначально».

Однако в компании ООО «ВолгоградСтройТранс» предположили, что правила землепользования Котельниковского городского поселения от 15.10.2009 г. №41/232 не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, так как сегодня все живут и работают согласно Приказа министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 с изменениями и дополнениями от 30.09.2015 г.

«Что же касается отдельного проекта, то его нет и быть не может, - утверждает Станислав Минаев. - Потому что строительство новой канализационно-насосной станции является частью проекта строительства объекта «Жилая застройка на 274 квартиры в городе Котельниково Волгоградской области», на который получено разрешение на строительство и который имеется в администрации Котельниковского городского поселения. К тому же данная схема нужна для строительства сетей инженерно-технического обеспечения КНС, а не самой станции, согласно выданным техническим условиям МУП «Водоканал».

По словам застройщика, новые сети компания планирует проложить рядом с ныне действующей сетью самотечной канализации, которая с 1953 года никому не мешала: ни жителям, ни объектам. А теперь получается, что новые сети, согласно словам чиновницы, будут мешать всем. Более того, в момент выдачи технических условий и согласования трассы канализации ни о каком магазине не было и речи. На его месте было два частных подворья, которые выкупил известный в Котельниково предприниматель.

Так, может, интересы предпринимателя администрация ставит выше, чем интересы министерства обороны РФ, интересы населения и собственного коммунального хозяйства, - недоумевают в ООО «ВолгоградСтройТранс». Во всяком случае, застройщики полагают, что по только известным им причинам чиновники сознательно затягивают строительство и ввод в эксплуатацию важнейшего объекта инфраструктуры для нужд министерства обороны.

«Мы уже обращались в суд с административным иском к администрации поселения, в результате чего чиновники исправили свои технические ошибки, указанные в представлении прокуратуры. Но так как нам в очередной раз отказали в согласовании схемы земельного участка по другим основаниям, мы вынуждены опять обратиться в судебные органы с просьбой признать действия администрации Котельниково незаконными», - заявили в ООО «ВолгоградСтройТранс».





На фото: Торжественное открытие строительной площадки с участием главы Котельниково. Октябрь 2016 года.