В Волгограде театр кукол сменит прописку

Волгоградский областной театр кукол переедет из здания на проспекте Ленина, 15 в помещение кинотеатра «Победа». Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров во время посещения театра. По его словам, в настоящее время готовится проект реконструкции здания «Победы», расположенного напротив цирка по улице Краснознаменской. Все работы должны быть проведены в 2018 году, чтобы уже в 2019-м театр кукол справил новоселье. Директор театра Александра Николаенко пояснила, что несмотря на то, что нынешний дом театра является «намоленным местом», время расширяться настало давно. Площади здесь небольшие, нет кондиционеров. «Очень тесные помещения зрительного зала, мастерских. Для складирования декораций театр арендует помещения, в которых не соблюдается необходимый режим температуры и влаги для хранения кукол из папье-маше», - поделилась болью с руководством области директор театра.

Площадь кинотеатра «Победа» в разы больше той, которую сегодня занимает театр кукол. Помимо действующей сцены на втором этаже «Победы» планируется построить еще одну, на которой смогут проводиться не только спектакли, но и устраиваться киносеансы для маленьких зрителей. Воспитанников всевозможных студий и кружков, которые базируются в «Победе», власти региона рассчитывают «передислоцировать», как выразился глава региона, в отремонтированное здание ДЮЦа. В новом здании, поделилась планами Александра Николаенко, театр кукол сможет расширить репертуар и аудиторию за счет выпуска спектаклей для детей от года до трех, а также для взрослых. В 2016 году Волгоградский областной театр кукол посетили 47 тысяч человек. В репертуаре театра - 55 спектаклей, 38 из которых – постановки текущего года.

Примечательно, что нынешнее помещение учреждения, как пояснили в администрации региона, останется в оперативном управлении театра кукол.

Отсчет истории учреждения начинается с 1937 года, когда городской самодеятельный театр кукол был признан профессиональным коллективом. Изначально он размещался в здании ТЮЗа. В 1956 году кукольный театр временно переехал в помещение бывшей столовой «Гидростроя», расположенной на проспекте Ленина,15. Для театра тогда обещали построить собственное здание, но этим планам так не довелось сбыться. Временная прописка стала для театра кукол родным домом на долгие десятки лет. Нынешний театральный сезон для областного театра кукол стал юбилейным – 80-ым по счету.