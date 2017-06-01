По сообщению Волгоградского ЦГМС в ближайшие 3-6 часов с сохранением до конца суток 1 июня, ночью и утром 2 июня на территории Волгоградской области ожидаются ливни, грозы, град со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Как сообщает ИА «Высота 102», власти предупреждают: непогода может привести к нарушениям работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, систем жизнеобеспечения, порывами линий связи и электропередачи, а также повреждениям легких строений, крыш домов, рекламных конструкций и повалам деревьев. В связи с возможным ухудшением погодных условий городские службы приведены в режим повышенной готовности - коммунальные и дорожные службы проверяют техническое состояние материально-технических средств и готовность систем оповещения, готовят резервные источники электроснабжения на случай необходимости, усиливается готовность ремонтных аварийных бригад с целью своевременного реагирования и предупреждения возникновения аварий на электро- и коммунальных сетях.

При резком ухудшении погоды горожанам стоит соблюдать меры предосторожности на улице: обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не стоять под линиями электропередач, не трогать оборванные электропровода, убрать автомобили в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



