За перевод 40 млн рублей со счетов волгоградских строителей глава партнерства получил условный срок

Вынесен приговор в отношении директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» Юрия Шевца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление облсуда, ему назначено 3 года условно за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами членов партнерства. Как уточнили информагентству в Ворошиловском районном суде, речь идет примерно о 41 млн рублей, которые «растворились» на счетах общества с ограниченной ответственностью. Причем согласно представлению прокуратуры ущерб Шевц не возместил, но за потерпевшей стороной закреплено право на истребование денег в гражданском порядке.

В ходе внутренней проверки было установлено, что директор из компенсационного фонда на основании якобы заключенных с фирмой договоров необоснованно перечислил на счета данной организации деньги за приобретенные депозитные сертификаты. Несмотря на то, что часть денег была возвращена, заявляют свидетели, некоммерческое партнерство было доведено до предбанкротного состояния. Добавим, что Юрий Шевц освобожден от наказания по амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации. Арест с его автомобиля снят. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Волгоградской области, он по-прежнему возглавляет организацию.

Ранее информагентство сообщало, что Центральный районный суд Волгограда начал рассмотрение дела о мошенничестве в отношении бывшего судьи, директора ООО «СтройРост» Олега Макарова. Он обвиняется в присвоении, легализации доходов, невыплате зарплаты и подделке документов. По сведениям прокуратуры, речь идет о 50,5 млн рублей. Макаров, считает следствие, на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строительный комплекс Волгоградской области», на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний. Касса предназначалась для взаимопомощи внутри отрасли. С марта по октябрь 2014 года Макаров перечислил свыше 50,5 млн рублей двум подконтрольным фирмам. Для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите. После чего он начал легализацию денег: приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку за 16 млн рублей. И в тот же период не выплачивал заработную платы восьми подчиненным. Для сокрытия преступления он подделывал расходно-кассовые ордера.