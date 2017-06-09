



В результате полицейской спецоперации задержаны подозреваемые в похищении жителя Дзержинского района Волгограда. Об этом сегодня стало известно ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, где состоялось совместное награждение полицейских и следователей СК за раскрытие этого преступления. Сейчас 47-летний бизнесмен освобожден и находится под присмотром врачей. В течение нескольких дней его родственникам приходили смс с требованием передать выкуп — 20 млн рублей.

Выяснилось, что несколько лет назад потерпевший занял у гражданина Азербайджана 50 тысяч рублей. Долг мужчина так и не отдал. Видимо, за это ему решили отомстить, и на прошлой неделе похитили.

Прохожий у дома на улице Морозова увидел, как похитители насильно сажают мужчину в машину и увозят в неизвестном направлении. Бдительный сосед запомнил марку и госномер, набрал «02», в результате оперативники вышли на след преступников. Своего должника четверо мужчин прятали в арендованной квартире в городе Волжском и все это время общались с его родственниками по смс.

Задержание четверых уроженцев республики Азербайджан и Дагестан проводилось сотрудниками управления угрозыска и ГИБДД регионального Главка во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Волжского. Как стало известно информагентству, при задержании один из подозреваемых испугался и спрыгнул из окна пятого этажа. Сейчас он находится на лечении в больнице с переломами. Уголовное дело расследуется СУ СКР по Волгоградской области. Всем фигурантам этого уголовного дела уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнила старший помощник руководителя ведомства Наталия Куницкая.







Сегодня сотрудников полиции и следователей поощрили за раскрытие сразу нескольких резонансных дел, таких, как крупное мошенничество в сфере страхования с участием депутатов городской думы, убийство контрактника, изъятие крупных партий наркотиков, коррупция в МФЮА, похищение ребенка в Морозовске и убийство малолетнего в Чернышковском районе и др. Отличившимся сотрудникам, а их почти 40 человек, вручили ценные подарки, благодарственные письма, денежные премии. Отметим, что такая традиция поощрения полицейских и следователей была заложена в регионе шесть лет назад.