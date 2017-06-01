В Алексеевском районе вынесен приговор в отношении 50-летнего главы крестьянского фермерского хозяйства Александра Григорьева. Он признан виновным в мошенничестве с субсидиями на 7 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Ему назначено 1,5 года колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что Григорьев в 2013 году представил в региональное министерство сельского хозяйства поддельные документы и получил на их основании грант на развитие семейной животноводческой фермы. На самом деле он не имел права на получение денег.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном Григорьев признал частично и был взят под стражу в зале суда.