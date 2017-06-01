В Волгограде задержали преступную группу по купле-продаже домов-призраков

В Волгограде оперативники полиции задержали членов организованной преступной группировки, которая с помощью незаконной регистрации имущества получила многомиллионную прибыль. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, 54-летняя жительница Ворошиловского района, оказывающая риелторские услуги, подыскивала на территории города земельные участки, хозяева которых долгое время не вели строительную деятельность или вовсе забросили.

Подозреваемая убеждала их совершить сделки купли-продажи, используя при этом подложные технические паспорта, в которых говорилось о якобы наличии на участке жилья. Впоследствии земли с несуществующими домами регистрировались в государственных органах. Новыми владельцами выступали местные жители, ведущие асоциальный образ жизни. Они за символическое вознаграждение обращались в банки за ипотекой.

Таким образом, осуществлено 8 вторичных сделок по продаже участков. Общий ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, в которую вовлечено еще 12 участников, составил более 12 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – «мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание за данные деяния — до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сейчас предполагаемый организатор группировки и 39-летняя активная участница находятся под арестом.