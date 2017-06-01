Клюквенный морс «Садов Придонья» признали первым и самым натуральным









Клюквенный морс торговой марки «Золотая Русь» производства компании «Сады Придонья» стал абсолютным победителем телепередачи «Контрольная закупка». Он завоевал признание и у потребителей, и у экспертов. В популярной среди жителей нашей страны программе «Контрольная закупка» проводили экспертизу клюквенных морсов от разных производителей.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в соревновании за звание лучшего продукта приняли участие такие торговые марки, как «4 Сезона», «Фруктовый Сад», «Чудо-Ягода», «Ягодный Край» и «Золотая Русь». По правилам программы в отборочном туре экспертами выступают обычные покупатели магазина, которые пробуют продукты, не зная их наименования. Большинство голосов было отдано клюквенному морсу торговой марки «Золотая Русь». По словам одного эксперта из народа, морс очень качественный и по вкусу напоминает домашний, который можно смело давать детям.

В полуфинале встретились три претендента на победу – морсы торговых марок «Золотая Русь», «4 сезона» и Чудо-Ягода. Уже в лаборатории опытные эксперты установили отсутствие в образцах красителей и консервантов, и все они прошли в финал. Далее образцы сравнили по органолептическим показателям качества, оценили по внешнему виду, вкусу и аромату и объявили победителя – клюквенный морс торговой марки «Золотая Русь».



