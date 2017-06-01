В Волгоградской области снизился объем инвестиций в основной капитал

Волгоградская область оказалась предпоследней среди регионов ЮФО по динамике объема инвестиций в основной капитал. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в первом квартале 2017 года этот показатель в регионе составил около 27,8 миллиарда рублей, или 89,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже показатель лишь в Калмыкии – здесь динамика объема инвестиций составила 85,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,3 миллиарда рублей). Другие регионы ЮФО показали рост объема инвестиций. Так, в Астраханской области в первом квартале 2017 года объем инвестиций составил около 16,5 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода на 7,1%. В Ростовской области (37,3 миллиарда рублей) этот показатель в этом году выше прошлогоднего на 16%. Но самый значительный рост объема инвестиций зафиксирован в республике Крым (23,1 миллиарда рублей, или рост в 4,3 раза) и в Севастополе (2,1 миллиарда рублей, или рост в 3,1 раза).



