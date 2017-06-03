



Вступило в силу решение в отношении 39-летнего Сергея Русскина, жителя Еланского района, который в декабре прошлого года в состоянии опьянения совершил ДТП, в котором погибла женщина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 3 года колонии-поселения с лишение прав на 2 года.

По материалам полиции, Русскин на своем «ВАЗ 2107» ночью выехал на автодорогу «Самойловка-Елань-Киквидзе-Новоаннинский». По пути, когда водитель уже набрал приличную скорость, его ослепил встречный автомобиль. В результате «ВАЗ» вылетел в кювет. В машине погибла 35-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье. Сам водитель поступил в больницу с травмами, где врач предложил пройти тест на опьянение, то Русскин отказался, тем самым признав, что находился подшофе.