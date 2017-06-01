Житель Волжского за убийство соседа из ружья получил 9 лет тюрьмы

Вынесен приговор в отношении безработного 59-летнего жителя Волжского Александра Столпова, который застрелил соседа. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 9 лет колонии строгого режима с выплатой затрат на погребение потерпевшего и 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

По материалам дела, в декабре 2015 года 36-летний мужчина, проживающий в доме на улице Советской, взял с собой обрез охотничьего ружья ИЖ 12 калибра и пришел в гости для распития спиртного в квартиру по соседству. Там он поругался с хозяином и ударил его несколько раз. Тот в отместку взял чужое ружье и выстрелил потерпевшему в ногу. Жертва пыталась сопротивляться: раненый мужчина оттолкнул оппонента, и оба упали на пол. Уже в лежачем положении осужденный выстрелил в соседа еще раз. Адвокат настаивал, что это было убийство по неосторожности, без умысла, однако суд апелляционной инстанции нашел выводы суда города Волжского подтвержденными доказательствами. Решение вступило в силу. В задержании подозреваемого и расследовании дела участвовали сотрудники полиции и СК.