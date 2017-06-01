В Волгограде после реконструкции заработала детская железная дорога

Детская железная дорога сегодня торжественно открывается после реконструкции, сообщает ИА «Высота 102». В церемонии, которая проходит в Волгограде у нового учебного корпуса, расположенного в пойме реки Царица со стороны Ворошиловского района, принимают участие ученики волгоградской школы-интерната №7 ОАО «РЖД», представители руководства Волгоградской области и Российских железных дорог.













В новом 4-х этажном корпусе готовы учебные классы для юных железнодорожников, здесь есть буфет, комнаты отдыха и гостиница. Кроме того, построены переездный пост, кассовый павильон, новые платформы на станциях «Площадь Чекистов», «Пионерская» и «Гаситель», навес-стоянка для нескольких вагонов, модульная котельная, противопожарная насосная станция и новые инженерные коммуникации. Самым главным событием сегодняшнего дня стал запуск в рейс поезда и первая поездка по модернизированному пути Приволжской детской железной дороги.