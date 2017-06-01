Волгоградские активисты ОНФ просят прокуратуру найти безвестно пропавшие с «Химпрома» опасные отходы

Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области обратились в контролирующие органы с просьбой разобраться в проблеме вывоза и утилизации промышленных отходов химическим предприятием «Химпром». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, ранее рязанские коллеги из ОНФ выявили факты вывоза концентрированной серной кислоты 77% с территории «Химпрома» и захоронения ее на закрытом для размещения промышленных отходов полигоне в Рязанской области. После получения данной информации волгоградские активисты ОНФ провели рабочую встречу на территории предприятия с представителями кризисного менеджмента и выяснили, что с момента остановки производства на заводе в октябре 2014 г. на его территории находилось 41 тыс. т различных химических веществ I–IV классов опасности. Из них было вывезено 6,447 т II класса опасности – активных химических веществ, в число которых входит серная кислота. При этом утилизировано было 5,142 т данного вида химикатов.

С ноября по декабрь 2016 г. с территории завода автомобильным транспортом различных компаний было вывезено свыше 1,5 тыс. т отработанной серной кислоты в неизвестном направлении. В ходе служебной проверки не было найдено ни одного акта приема-передачи груза, а при проверке договоры оказывались фиктивными. Так, например, транспорт одной из компаний-утилизаторов за этот период вывез 678 т, из которых на рязанском полигоне слито только порядка 50 т. Судьба остальных химикатов должна стать предметом особого разбирательства.

В ходе визита на предприятие активисты ОНФ в Волгоградской области выяснили, что инвентаризация, проведенная кризисным менеджментом предприятия, показала отсутствие 281 баллона с остатками более 4 т хлора. Они должны были быть утилизированы на МУП «Водоканал» города Волжский, но договор на утилизацию также оказался фиктивным. По информации правоохранительных органов, куда руководством завода было сделано заявление об исчезновении баллонов, они были сданы в пункты приема металла, а хлор выпущен в атмосферу. Отметим, что хлор при контакте с воздухом увеличивает свой объем в 400 раз.

«Стравливание хлора осуществлялось в конце августа – начале сентября 2016 г. Мы помним, что именно тогда жители Красноармейского района Волгограда массово заявляли о резком запахе по ночам. Полученная нами информация о ситуации с хлором на химическом предприятии может свидетельствовать о грубейших нарушениях норм экологической безопасности и являться причиной жалоб жителей на качество воздуха. Хлор является сильнейшим отравляющим химическим веществом. В подобных условиях предположительное распыление хлора в гражданской жизни вызывает у нас сильную тревогу», – прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.

Активистами Народного фронта было инициировано обращение в прокуратуру Волгоградской области и Росприроднадзор с просьбой провести по выявленным фактам проверку, установить ответственных за допущенные нарушения лиц, а также принять меры по недопущению подобных нарушений в будущем. Также обращение будет направлено в Генпрокуратуру РФ.