Кран-великан покидает стадион "Волгоград Арена"













Передвижной 750-тонный гусеничный кран, который использовался при монтаже тяжелых конструкций фасада на стадионе "Волгоград Арена", покидает территорию стройки, сообщает ИА "Высота 102". Как расказал журналистам директор строительства стадиона Сергей Камин, сегодня на стройплощадке уже нет необходимости в использовании тяжелых кранов. "Они все разбираются и уезжают из Волгограда", - сообщил Камин. Уезжает из города и кран-великан - один из крупнейших гусеничных кранов в России немецкий Liebherr LR-1750. Его доставили на стройплощадку стадиона в июне прошлого года на 20 большегрузных трейлерах. Сегодня его также разбирают и вывозят со стадиона частями.

Напомним, что стадион "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительским мест возводится к ЧМ-2018. Спортивное сооружение уже готово почти на 70%. Сейчас на стройплощадке приступили к подъему вантовой кровли. Этот "ювелирный" процесс должен завершится 30 июля, а до 30 сентября на стадионе обещают полностью завершить работы по устройству футбольного поля с травяным газоном. Строительство "Волгоград Арены" завершится в ноябре 2017. После тестирования всех систем в апреле 2018 года стадион введут в эксплуатацию.



