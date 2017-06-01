



Спортсмены волгоградского клуба «Профессионал» одержали победу на чемпионате России по спортинг-контакту - одному из самых популярных видов стендовой стрельбы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК «Профессионал», всероссийские соревнования проходили в Курске.

В командном первенстве Константин Чувальский, Артем Бахшян, Александр Лубяный заняли первое место. В категории «Ветераны» Александр Клюбин, Игорь Романов также завоевали золото. В абсолютном первенстве в категории ветераны лучшим оказался Александр Клюбин. Серебряная медаль в категории суперветераны также досталась волгоградцу Владимиру Пантяшину.

Стендовая стрельба – один из видов стрелкового спорта. Стрельба ведётся из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным тарелочкам. Мишени, которые производятся из смеси битума и цемента, выбрасываются в воздух с помощью специальной машины. Одной из особенностей стендовой стрельбы является динамичность: тарелочки могут имитировать полеты пернатой дичи и бег пушного зверя.

Фото: СК "Профессионал".