В Волгограде ребенок выпал из окна пятого этажа

В Тракторозаводском районе мальчик выпал из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой. ЧП случилось накануне вечером на улице Героев Шипки, сообщил ИА «Высота 102» руководитель районного СО СУ СКР по Волгоградской области Владислав Подшибякин. Пока беременная мать готовила на кухне, а четверо ее детей играли в комнате, она открыла там окно для проветривания. Отлучившись на несколько минут и вернувшись в комнату, она увидела, что москитной сетки на окне нет. Ребенок, которому 2 года 7 месяцев, лежал на земле. Прибывшие врачи «скорой» спасли мальчика, сейчас он находится с политравмой в больнице №7. Семья полная, характеризуется положительно, мать малыша работает в администрации Волгограда. СК совместно с полицией проводит проверку. Это шестой в Волгограде и области случай падения детей с высоты с начала 2017 года.