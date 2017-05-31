Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Московской, Волгоградской областей и Ставропольского края, которые сбывали в различных регионах поддельный алкоголь. Так, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, преступная группировка, в состав которой входили женщины, в 2013-2014 гг получала от неизвестных пока следствию владельцев подпольных цехов, расположенных на территории Ярославской, Московской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, партии спиртосодержащей продукции российских брендов с поддельными акцизными марками. Хранили продукцию в Волгограде и районах. Всего сумма незаконно полученного дохода составила свыше 120 млн рублей. Кроме этого, в ходе обысков со складов обвиняемых было изъято свыше 360 тысяч бутылок фальсификата общей стоимостью 40 млн рублей.

В настоящее время в отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде, четвертый содержится под стражей. Свою вину свою в совершении данного преступления лишь одна из задержанных признала частично, другие – признавать отказались. Дело расследовали сотрудники следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.