«Высота 102 ТВ»: В Волгограде строительство многих объектов к ЧМ – 2018 выходит на финишную прямую

Смотрите сегодня в программе: на территории Волгоградской области ожидаются грозы и штормовой ветер - МЧС призывает граждан серьезно отнестись к собственной безопасности. По волнам: губернатор Волгоградской области, руководители профильных ведомств и депутаты оценили состояние прибрежных территорий и обсудили проблемы обводнения Волго-Ахтубинской поймы. У «Волгоград Арены» появится крыша: начался «ювелирный» процесс подъема системы вантовой кровли стадиона к ЧМ – 2018. Все ближе исполнение мечты жителей Волгограда о большом городском пляже: открытие состоится уже следующим летом, но все будет готово зимой. До 20 лет: за внушительные запасы марихуаны в трехлитровых банках жителю Волгоградской области грозит длительный срок.







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