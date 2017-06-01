Московский Индустриальный банк предлагает новые услуги для бизнеса





Московский Индустриальный банк продолжает вести гибкую тарифную политику и предоставляет возможность адаптировать условия любого продукта к потребностям бизнеса.

В частности, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в условиях продолжающихся санкций Московский Индустриальный банк активно поддерживает развитие отечественной промышленности в рамках государственной установки на продовольственное самообеспечение и уделяет внимание программам кредитования сельскохозяйственных производителей. Доля кредитов ПАО «МИнБанк» предприятиям АПК в общем кредитном портфеле составляет 18,5%.

Напомним, с 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. В марте 2017 года ПАО «МИнБанк» и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подписали соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2017 году субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию.

Кроме того, ПАО «МИнБанк» успешно реализует межгосударственную программу сотрудничества с Республикой Беларусь по субсидированным кредитованию на приобретение белорусской техники на территории РФ. Помимо этой программы, с марта 2017 года в рамках поддержки отечественной сельскохозяйственной промышленности Московский Индустриальный банк предлагает льготные условия финансирования на приобретение новой зерно- и кормоуборочной техники производства ЗАО СП «Брянсксельмаш». Основным преимуществом кредитования по всем перечисленным программам для заемщика является получение ресурсов по ставкам, гораздо ниже средне рыночных ставок на коммерческие кредиты.

Как сообщили в банке, для клиентов, располагающих свободными денежными средствами, Московский Индустриальный банк внедрил услугу «Депозит онлайн», которая позволяет клиентам самостоятельно и оперативно размещать свои ресурсы для получения дополнительного дохода. Воспользоваться услугой могут как действующие клиенты, у которых подключена возможность дистанционного обслуживания через систему «Интернет-Банк», так и новые, заключившие соответствующее соглашение. Клиенту достаточно посетить отделение банка всего один раз и подписать «Договор о правилах и условиях размещения денежных средств в депозиты «Online», после чего он может многократно размещать временно свободные денежные средства под выгодный процент, направляя заявления через систему ДБО (Дистанционное банковское обслуживание).

«Мы стремимся держать руку на пульсе постоянных изменений в развитии банковских технологий, которые делают сервис удобнее и качественнее», - отмечают в банке.

Справка. Московский Индустриальный банк - клиентоориентированый, технологически передовой банк, пользующийся авторитетом в официальных, деловых и профессиональных кругах. МИнБанк играет важную роль в финансово-экономической жизни страны - Банк России ежемесячно включает его в список 30-ти крупнейших российских кредитных организаций (список публикуется в Вестнике Банка России). Банк обслуживает около 60 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 млн частных клиентов и имеет более 250 офисов в 27 субъектах РФ, расположенных в ЦФО, СЗФО, Приволжском ФО, ЮФО и СКФО, а также - примерно 2600 терминалов для дистанционного банковского обслуживания.















