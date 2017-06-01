Родину-мать в Волгограде отремонтирует строитель российских посольств в Европе и США





ЗАО «Главзарубежстрой» признано победителем конкурса с ограниченным участием на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Скульптура "Родина-мать зовет! " на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, компания выполнит часть реставрационных работ почти за 58 миллионов рублей. Начальная цена контракта конкурса, объявленного в начале мая ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», составляла 60,5 миллиона рублей. В конкурсе, помимо ЗАО «Главзарубежстрой», принимало участие ООО «КВС-Строй», которое предложило цену на 25 тысяч рублей ниже начальной стоимости контракта.

ЗАО «Главзарубежстрой» является известной строительной компанией, работающей в том числе и за границей. Так, компания отремонтировала и отреставрировала объекты дипломатического корпуса более чем в 70 странах мира, в том числе посольства и генконсульства, в частности, в США, Швейцарии, Франции, Италии и т.д. В России компания занималась реставрацией таких объектов, как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Кремлевский Дворец Съездов, гостиница «Националь», Вознесенский кафедральный Собор в Новочеркасске, государственная Третьяковская галерея и др.

Напомним, стоимость всех работ по реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» оценена почти в 2 миллиарда рублей. Состоявшийся конкурс – это лишь старт огромного объема предстоящих работ, которые разделены на 2 этапа. Первый включает замену канатной арматуры. Тросы-канаты должны выдерживать нагрузку от 60 до 70 тонн и иметь гарантию 50 лет. Предстоит реставрировать бетонную часть монумента как с внешней, так и с внутренней сторон. Монумент будет очищен, обработан специальным раствором и законсервирован. Всего будет приведено в порядок 6,5 тысяч метров поверхности. Установленное оборудование для систематической организации наблюдений за скульптурой позволит протестировать качество используемых материалов, чтобы иметь полную картину и уже после чемпионата мира по футболу в 2018 году продолжить начатое. Завершение всех работ планируется осуществить до 9 мая 2019 года.

Напомним, скульптура «Родина-мать зовет!» автора Евгения Вучетича на момент создания являлась самым высоким в мире изваянием: ее высота — 52 метра, длина руки — 20 метров, длина меча — 33 метра. Общая высота скульптуры — 85 метров.



