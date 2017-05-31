В Волгограде троллейбусные перевозки подвергли централизации

С 1 июня 2017 года на базе троллейбусного депо №4 в Волгограде начинает работу единый центр управления троллейбусными перевозками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, выпуск на линию и обслуживание всего подвижного состава будет осуществляться на территории базы в Краснооктябрьском районе.

Ранее выпуск подвижного состава осуществлялся из двух подразделений, расположенных в Дзержинском и Краснооктябрьском районах. Теперь троллейбусы будут проходить подготовку и выпускаться на линии только с одной площадки. Как пояснил начальник троллейбусного парка МУП «Метроэлектротранс» Анатолий Сытилин, это позволит упростить процесс обслуживания троллейбусов и организовать на освободившейся базе в Дзержинском районе полноценную производственную площадку для ремонта подвижного состава.

Организация единого центра управления также предполагает сокращение административно-управленческих расходов. Общее количество подвижного состава при этом, как заверили в мэрии, не изменится.



