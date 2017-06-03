В Волгограде частные перевозчики проигрывают в судах иски о сохранении маршрутов

Решения об отказе в удовлетворении исковых требований по сохранению маршрутов приняты судом в Волгограде по искам троих частных перевозчиков. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, решения приняты в отношении предпринимателей, которые ранее обслуживали маршруты №№6, 6к, 19, 77, 52,14 и 10с. Все перевозчики, напомним, требовали признать незаконными действия комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда о прекращении перевозок по муниципальным маршрутам. Истцы заявляли, что нарушением является тот факт, что им было выдано свидетельство на осуществление перевозок со сроком действия менее 5 лет. Они просили суд обязать городской комитет изменить эту формулировку, прописав "со сроком действия не менее чем на 5 лет". Суд признал, что комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда наделен полномочиями по изданию соответствующих распоряжений об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что оспариваемые действия и ненормативные правовые акты приняты в пределах компетенции органа местного самоуправления, соответствуют требованиям Закона № 220-ФЗ, не нарушают права и охраняемые законом интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. У предпринимателей есть право обжаловать решения суда в течение месяца в апелляционной инстанции.

Также в суде еще трое перевозчиков, которые обслуживали маршруты №№57, 57к, 2с, 4к, 8с, 15а, 40 и 78 отказались от заявленных ранее требований в полном объеме. Производства по их делам прекращены. "Высота 102" уже сообщала, что ранее 6 заявителей до вынесения судебного решения по их искам отказались от заявленных требований в полном объеме. По сведениям информагентства, перевозчики договорились с мэрией о возможном их участии в работе новой транспортной схемы. Ранее, напомним, мэрии Волгограда удалось успешно обжаловать в арбитражном суде Волгоградской области предупреждение Волгоградского УФАС в адрес администрации города-героя, выданное в связи с изданным постановлением об отмене ряда маршруток.



