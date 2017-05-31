В Волгоградской области экс-сотрудник Росспиртпрома продавал конфискат

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОАО «Росспиртпром» Евгения Штея и его супруги Ларисы Штей. Они с помощью знакомого Ивана Спирина создали незаконный бизнес — продавали в Калачевском районе фальсифицированный алкоголь, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

По версии следствия, с мая по июль прошлого года они продали более 600 бутылок уже изъятой правоохранительными органами из гражданского оборота алкогольной продукции (коньяк и водку) на сумму порядка 280 тысяч рублей. Примечательно, что в должностные обязанности Евгения Штея входила организация уничтожения изъятого алкоголя.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела производилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.