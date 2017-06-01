В Волгоградской области на застройщиков домов наложили штрафов на 2 млн рублей

Между тем, главное нарушение компаний региона, проходящих сегодня процедуру банкротства, связано с остановкой строительства домов. В Волгограде уже состоялись несколько митингов протеста обманутых дольщиков.

Невыполнение в срок законного предписания контролера и не отображение полных сведений декларации застройщика в СМИ, - основные нарушения, которые допускают в Волгограде и области строители многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления, опубликованные инспекцией Госстройнадзора региона. Среди нарушителей - ЗАО «Юниж — Строй», ООО «АхтубаСитиПарк», ООО «Орион», ООО «Квартстрой-ВГ» и другие компании, в том числе директора организаций. Штрафы были наложены как на юридических лиц, так и на руководителей. Общая сумма штрафов с начала года составила 1,9 млн рублей.