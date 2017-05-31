Волгоградская облдума снова вернется к теме прямых выборов мэров городов





Волгоградской областной думе вновь предстоит обсудить тему возвращения прямых выборов мэров городов и глав районов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, сегодня комиссия на очередном заседании изучила поступившую инициативу от партии «ПАРНАС» по проведению референдума на данную тему. После проверки документов на соответствие правовым нормам решено было направить их в регпарламент. Именно законодатели должны принять решение - давать ли согласие на создание инициативной группы по проведению референдума. Главной целью опроса населения является изучение мнения граждан по вопросу возвращения прямых выборов руководителей городов и муниципальных образований. Проведения аналогичных референдумов «ПАРНАС» пытается добиться и в других российских городах. Это уже не первая попытка данной политической организации организовать в регионе масштабный «соцопрос» по дискуссионной теме. В 2016 году региональный парламент отказал парнасовцам в осуществлении этой идеи.

Напомним, выборы главы администрации Волгограда были отменены городской думой в апреле 2011 года. Последнего мэра горожане выбрали ровно 10 лет назад. Участие в выборах тогда приняли 38% избирателей областного центра, около трети из которых проголосовали за коммуниста Романа Гребенникова. 23 февраля 2011 года губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал постановление о досрочном отрешении от должности главы администрации города. Сразу после отмены прямых выборов мэра городская дума приняла решение о введении института сити-менеджера, который предполагает назначение главы администрации города по итогам конкурса и утверждение в качестве главы города руководителя представительного собрания Волгограда. Выборы глав районов и городских округов в регионе Волгоградская областная дума отменила в мае 2014 года.



