В Волгограде построят уникальный пляж

В Волгограде будет обустроен самый большой пляж пропускной способностью до двух тысяч человек в день. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время инспекции, которую он провел с представителями надзорных природоохранных структур по мониторингу заполняемости водоемов Волго-Ахтубинской поймы. Так, пляж появится на территории от моста и выше течения реки на 600 метров. Он уже запроектирован в рамках берегоукрепления и строительства нулевой рокадной дороги, которое сейчас ведется в Центральном районе Волгограда. Окончание комплекса работ по берегоукреплению и обустройству, в рамках которого строится пляж, намечено к декабрю этого года. По словам губернатора, это будет уникальное инженерное сооружение, аналогов которому не было в городе-герое. Также сейчас обсуждается предложение о продлении берегоукрепления ближе к Тракторозаводскому району. В Краснооктябрьском районе будут построены более десятка очистных сооружений.



