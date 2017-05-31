В Волгограде не нашли виновника в избиении врача «скорой помощи» на вызове

В Волгограде полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения доктора, который приехал по вызову «скорой помощи» в семью с маленьким ребенком. Как стало известно ИА «Высота 102», 12 мая врач Олег Попов прибыл в квартиру дома на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе. У ребенка, рассказала мама, наблюдалась повышенная температура.

Доктор с 30-летним стажем оказал необходимую помощь и, получив от матери отказ от госпитализации, объяснил, куда необходимо им обратиться в дальнейшем, оставил рекомендации. Покинув квартиру, медицинские бланки Олег Попов стал заполнять уже в машине «скорой» во дворе того же дома. В этот момент к ним подъехал автомобиль «Жигули». Из него вышел мужчина и обрушился на бригаду «неотложки» с нецензурной бранью. По свидетельству очевидцев, он не только оскорбил врачей из-за якобы не оказанной помощи его ребенку, но также ударил кулаком в голову Олега Попова. Чтобы избежать дальнейшей агрессии и непредсказуемых последствий, водитель «скорой» уехал из двора. В тот же день пострадавший доктор «снял» побои и обратился с заявлением в полицию.

Накануне ему пришел документ об отказе в возбуждении уголовного дела на основании «отсутствия события преступления». Как рассказал врач, причиной вынесения такого постановления стал тот факт, что не установлен нанесенный вред, а также то, что в течение 2 недель в квартире, куда поступал вызов «скорой», никто не открыл дверь, когда туда наведывалась полиция. Сейчас материал находится в прокуратуре и, как стало известно информагентству, вероятнее всего будет отменен.