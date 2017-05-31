В Волгограде управляющей компании грозит уголовное дело за подтасовку подписей жильцов

В инспекции госжилнадзора Волгоградской области установили факты подтасовки подписей жильцов, которые якобы были поставлены при голосовании за выбор управляющей компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, речь идет о домах №17а и 17д по бульвару 30-летия Победы в Волгограде, жильцы которых пожаловались на то, что обслуживанием их домов стала заниматься неизвестная им организация ООО "Наш город", которую собственники не выбирали, договор управления с ней не заключали. В ходе проверки, которая была проведена по обращению жильцов, удалось получить письменные пояснения 87 собственников помещений, которые указали, что в общем собрании участия не принимали, договор управления с ООО "Наш город" не заключали, тогда как в документации содержались подписи, проставленные от их имени.

Специалистами сделан однозначный вывод: компания выбрана с нарушением Жилищного кодекса РФ. Вскрытые нарушения носят существенный и неустранимый характер, так как общие собрания не имеют кворума. Кроме того, в связи с обнаружением в документах по общим собраниям признаков фальсификации, копии материалов проверки направлены инспекцией в органы полиции для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В связи с тем, что в настоящее время собственники уже обратились в Дзержинский районный суд г. Волгограда с иском об оспаривании результатов собрания, инспекцией принято решение поддержать собственников помещений в отстаивании своих прав и законных интересов.



