





Подрядчик "Волгоград Арены" в середине июля приступит к обустройству футбольного поля, которое, как планируется, будет одним из самых современных в стране, сообщает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня директор строительства стадиона Сергей Камин, до 30 сентября работы будут завершены. Подрядчик обещает порадовать всех безупречным травяным газоном, который будет поддерживаться в таком состоянии специальным оборудованием. Так, система аэрации будет выводить излишки воды с поверхности поля и распространять воздух в корневую систему газона.

Напомним, что "Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Стадион рассчитан на 45 000 мест. Он станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта составляет 16,2 миллиарда рублей. Строительство стадиона завершится в ноябре 2017. После тестирования всех систем, в апреле 2018 года "Волгоград Арену" введут в эксплуатацию.



