Единороссы помогут волгоградским коммунистам найти нового вождя

«НГ», 30.05.2017г., в сокращении.

До конца 2017 года у волгоградских коммунистов, по данным «НГ», появится новый лидер. Нынешний первый секретарь обкома КПРФ Николай Паршин получил черную метку на недавнем съезде партии в Москве. Источники «НГ» сообщают о намерении местных единороссов повлиять на выбор нового вождя областной парторганизации КПРФ.

«На последнем съезде Компартии (27 мая. – «НГ») Паршин был выведен из состава ЦК. Это означает, что руководством партии принято решение о его смещении и с должности первого секретаря Волгоградского обкома. Интрига теперь заключается в том, когда именно это произойдет и кто может заменить Паршина», – рассказали «НГ» источники в обкоме КПРФ.

Источники «НГ» сообщают, что в реализации о варианта смены власти в областной организации коммунистов заинтересованы не только некоторые влиятельные группировки в ЦК партии, но также местные единороссы и чиновники обладминистрации: «Как ни парадоксально, у этих игроков в руководстве КПРФ и лидеров волгоградской «Единой России» определился единый кандидат – депутат областной Думы Евгений Шаманаев. Он пользуется поддержкой бывших функционеров Российского союза молодежи, которые сегодня превратились во влиятельную силу в окружении Геннадия Зюганова, а также активно сотрудничает с руководством областной администрации, состоящей исключительно из единороссов. Его и попытаются избрать новым первым секретарем обкома».

Политологи считают, что в борьбе за власть в областной организации КПРФ примут участие и некоторые действующие члены обкома: «Среди нынешних секретарей областного комитета хватает людей, которые спят и видят себя в кресле Паршина. Обкомовским секретарям осталось только договориться, кто именно это будет».

Подробно http://www.ng.ru/regions/2017-05-30/100_volgograd300517.html