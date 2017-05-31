РУСАЛ сэкономил 26 млн рублей от механизма ценозависимого снижения электропотребления

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил о промежуточных итогах применения механизма ценозависимого снижения электропотребления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, РУСАЛ является одним из разработчиков и инициаторов внедрения данного механизма в России и единственной российской компанией, которая принимает участие в Программе ценозависимого снижения потребления мощности, присоединившись к ней с 2017 года. Экономический эффект, полученный за январь-апрель 2017 года, составил 25,56 млн рублей.

Практические аспекты реализации механизма стали темой семинара, который состоялся по инициативе РУСАЛ. В его работе приняли участие директор РУСАЛа по работе с естественными монополиями Максим Балашов, заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, заместитель председателя правления АО «АТС» Александр Комиссаров, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев, а также руководители направлений ряда крупных промышленных компаний.

Ценозависимое снижение потребления мощности – это изменение потребления электроэнергии и мощности конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки в связи с изменением цен на электроэнергию в обмен на стимулирующие выплаты.

Механизм ценозависимого снижения электропотребления широко распространен в энергосистемах США, Австралии, Китая, стран Евросоюза и т.п., в связи с рядом преимуществ. В частности, он повышает надежность работы энергосистемы, предоставляя системному оператору дополнительный инструмент регулирования баланса производства и потребления электроэнергии. Сдерживает цены на рынке мощности, являясь альтернативой строительству дорогостоящих генерирующих или электросетевых мощностей, необходимых для покрытия нагрузок в условиях роста потребления или вывода из эксплуатации изношенного оборудования.

«Этот механизм повышает эластичность спроса и конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии, что позволяет вытеснить из ценообразования неэффективную дорогую генерацию и минимизировать всплески цен», - отметил директор РУСАЛа по работе с естественными монополиями Максим Балашов.



