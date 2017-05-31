Книгу с рассказом о своей жизни после выхода издания «Лица Победы» первой получила участница Сталинградской битвы Александра Семеновна Машкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, в годы Сталинградского сражения она на себе выносила бойцов с передовой, в том числе в местах ожесточенных боев от подножия Мамаева кургана до переправы через Волгу. После победы в Сталинграде, воевала на Третьем Украинском, а затем на Первом Белорусском фронтах. Работала в Польше и Германии, откуда возила раненых в Белорусию. В августе 1945 года вернулась домой, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Среди героев книги – волгоградские фронтовики Константин Александрович Мелихов – участник Сталинградской битвы, свидетель пленения фельдмаршала Паулюса, Евгений Фёдорович Рогов – участник боёв за освобождение Севастополя, фронтовики Владимир Семёнович Туров и Михаил Васильевич Терещенко , Пётр Александрович Чиков – пехотинец, сражавшийся на Курской дуге.

«Лица Победы» — серия книг о фронтовиках Великой Отечественной войны, проживающих на территории Российской Федерации. В сборе материала для издания активное участие принимали волгоградские волонтеры: в течение двух лет они встречались с ветеранами и записывали их воспоминания.