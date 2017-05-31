Главного государственного таможенного инспектора Астрахани подозревают в мошенничестве

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Астраханского таможенного поста Астраханской таможни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, он подозревается в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, главный государственный таможенный инспектор ввел в заблуждение представителя ООО «Велис» относительно своих полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении товаров, оформленных Астраханским таможенным постом. Он потребовал передать ему деньги в сумме 5 тысяч рублей, за невозбуждение административного материала по проходящему таможенный контроль товару. Представитель общественной организации согласился на предложенные условия и передал коллеге главного таможенного инспектора взятку. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, расследование уголовного дела продолжается.



