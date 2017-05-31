В Волгограде 10-миллионного пассажира автобуса ожидает сюрприз

Сегодня в Волгограде одного из пассажиров автобусов, который сам того не зная станет юбиляром, ожидает приятный сюрприз. Как сообщили в пресс-службе мэрии, представители транспортного предприятия сегодня поздравят волгоградца, который станет 10-миллионным с начала года пассажиром автобуса. Счастливчику вручат электронный проездной билет с предоплаченными поездками. Акция намечена на послеобеденное время. Точное время, место и номер автобуса, в который нагрянут транспортники, не называются.

Примечательно, что в 2016 году 10 миллионов пассажиров волгоградские автобусы перевезли только в декабре. В мае прошлого года количество горожан, воспользовавшихся автобусными перевозками, составило менее 5 млн человек. С 2015 годы на улицы города вышли свыше 370 единиц нового транспорта, оборудованного климатическими системами.



