За серию краж, совершенных в больницах города Волжского, а также на дачах, в гаражах и автомобилях, местный житель по фамилии Русских проведет в колонии строгого режима ближайшие 4 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему также предстоит выплатить ущерб потерпевшим — порядка 200 тысяч рублей. Всего ему вменялось 13 эпизодов кражи и умышленное уничтожение имущества.

Чаще всего вор опустошал содержимое оставленных без присмотра машин. Кроме того, он 4 раза проникал в помещения больницы имени Фишера, горбольницы №2 и даже детской больницы. Из кабинетов медсестер и главных врачей он выносил компьютеры, мониторы, телефоны и кошельки. А в августе прошлого года Русских рано утром проник в фойе больницы Фишера, сорвал навесной замок церковной лавки и похитил сотни наименований серебряных изделий и иконы, причинив ущерб Калачевской епархии на 128 тысяч рублей. Свои действия он объяснил нуждаемостью. Суд учел при этом в качестве смягчающих обстоятельств — тяжелые заболевания.