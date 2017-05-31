На "Волгоград Арене" приступили к подъему вантовой кровли на высоту 49 метров







На стройплощадке "Волгоград Арены" начался первый этап подъема на высоту почти 50 метров вантовой кровли, полностью выполненной из стальных тросов (вантов), сообщает ИА "Высота 102". Общий вес конструкций – 2300 тонн, а длина вант в системе – 12 километров. Вантовую кровлю собрали в чаше стадиона, а теперь ее поднимают над трибунами при помощи 88 домкратов, специального программного обеспечения и оборудования, доставленного из Франции. На сегодняшний день уже на 28 метров поднят верхний ярус вантовой системы. Процесс подъема продлится несколько месяцев, так как необходима корректировка натяжения каждого из тросов. Напомним, что центральная часть вантовой системы будет состоять из двух колец диаметром 110 и 130 метров. После закрепления тросов верхнего яруса к компрессионному кольцу и переустановки гидравлического оборудования специалисты приступят к подъему всей вантовой системы в проектное положение до верхней отметки - 49,5 м. Эта работа должна завершиться до 30 июля.





По информации компании-подрядчика, у "Волгоград Арены" будет самая крупная вантовая кровля в России. Во всем мире такие облегченные конструкции возводят только в тех регионах, где нет большой снеговой нагрузки. Визуально вантовая система напоминает велосипедное колесо: ванты (стальные тросы) расходятся от центра крыши и поддерживают ее. После завершения монтажа вантовой системы в 2017 году строители приступят к устройству покрытия кровли (мембранные покрытия и поликарбонат) — они будут полностью накрывать трибуны, при этом футбольное поле останется открытым.

Напомним, стадион "Волгоград Арена" на 45 тысяч мест строится в Волгограде на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Заказчиком строительства является ФГУП "Спорт-Ин", генподрядчиком - "Стройтрансгаз". Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа 18,22,25 и 28 июня 2018 года.



