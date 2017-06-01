Жителя Волгоградской области отправили в тюрьму за жестокое убийство сожительницы

В Камышине на 10 лет колонии строгого режима осужден местный житель Прошин, который признан виновным в убийстве своей сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, он нанес женщине кулаком не менее 14 ударов в голову, 6 ударов в грудь, еще 16 по рукам и ногам, а клинком 3 раза ударил в шею. Выяснилось, что накануне они распивали спиртное, а ночью из-за конфликта женщина захотела уйти в свою квартиру и стала угрожать сожителю отверткой. Не желая, чтобы она покинула дом, осужденный жестоко избил ее, а затем поднялся к соседям сверху и сообщил, что совершил преступление. Решение горсуда Камышина вступило в силу без изменений.