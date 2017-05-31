Суд в Волгограде взыскал с автоперевозчика компенсацию за гибель пешехода под колесами автобуса

В Волгограде пенсионерка через суд взыскала с автоперевозчика компенсацию морального вреда за гибель сына под колесами автобуса. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, «Автодиагностика «Юг Транс» выплатит женщине за 100 тысяч рублей, а также 57 тысяч — в качестве материальной компенсации за погребение.

Проверка прокуратуры показала, что мужчина погиб в декабре 2015 года в ДТП в Иловлинском районе под колесами пассажирского транспорта, осуществлявшего рейс Дербент-Москва. Полицией было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекратили «в связи с отсутствием в действиях водителя автобуса состава преступления, поскольку в соответствии с заключением автотехнической экспертизы он не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода».

Между тем действующее законодательство предусматривает обязанность юридических лиц и граждан, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том числе при использовании транспортных средств, возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, даже при отсутствии их вины в причинении вреда.