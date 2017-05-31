В Волгограде стартует инвестпрограмма в сфере ЖКХ стоимостью почти 2 млрд рублей

Сегодня на улице Огарева в Ворошиловском районе, напротив дома № 15, начинается замена дефектного участка поврежденного магистрального трубопровода диаметром 400 миллиметров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии теплоснабжения", повреждения трубопровода были выявлены в ходе проведения гидравлических испытаний сетей. Данные испытания являются важной частью подготовки городской системы теплоснабжения к новому отопительному сезону, во время которой трубы и оборудование проверяются на прочность. В этом году гидравлические испытания проводятся в усиленном режиме с целью выявления и замены максимального числа ненадежных участков тепловых сетей.

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего дня и по 4 июня включительно будет частично ограничено движение автотранспорта - дорога будет сужена на одну полосу.

В компании напомнили, что первый этап гидравлических испытаний в Волгограде уже завершен. По их итогам специалисты устранили более 250 порывов сетей. Второй этап испытаний состоится в августе – сентябре, после завершения плановых ремонтов и реконструкции ряда объектов. В этом году «Концессии теплоснабжения» начинают реализацию масштабной инвестиционной программы, в рамках которой планируется построить 5 новых блочно-модульных котельных, реконструировать 12 котельных и 25 ЦТП, построить 17,6 км и переложить 22,3 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения Волгограда в этом году составит почти 2 млрд рублей.