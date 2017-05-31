Волгоград, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/.

«Делегация Волгоградской области на Петербургском международном экономическом форуме представит потенциальным инвесторам порядка 16 крупных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, развития территорий, транспортного обслуживания, туризма и других сферах",- сказал представитель обладминистрации. Он не уточнил, на какую сумму будут представлены проекты.

По словам собеседника, в рамках форума волгоградской делегацией запланированы переговоры с главами ряда крупных компаний, в частности, с компанией, специализирующейся на альтернативной энергетике. В ходе переговоров будет рассмотрена возможность подписания соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Планируются встречи с руководителями предприятий пищевой промышленности и банков.

Также волгоградская делегация примет участие во встречах с иностранными инвесторами, отметили в администрации региона. ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге.