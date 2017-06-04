В представительстве Волгоградской области в Москве «завис» проблемный ВМW

Представительство Волгоградской области в Москве безуспешно пытается избавиться от автомобиля BMW 750LI 2008 года выпуска, который числится в структурном подразделении администрации региона на праве оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки КСП финансовой деятельности представительства за 2016 год, результаты аудита выявили увеличение расходов на содержание имущества на 1,7 миллиона рублей, или в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом за счет роста трат на ремонт 6 автомобилей. Всего на эти цели в 2016 году было потрачено почти 2,7 миллиона рублей. Причем один из автомобилей - BMW 750LI 2008 года выпуска, балансовой стоимостью почти в 3 миллиона рублей ни разу не использовался в 2016 году, Как выяснилось, представительство неоднократно обращалось в аппарат губернатора для решения вопроса о передаче данного автомобиля с баланса представительства на баланс ГБУ «Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области» в связи с неэффективностью проведения дорогостоящего сложного ремонта (восстановление после ДТП) и длительное хранение. Неиспользование автомобиля является неэффективным использованием государственного имущества, считают в КСП региона.

Между тем, как показала проверка, в прошлом году выросли траты представительства и на оплату труда сотрудников. Если в 2015 году в представительстве работали 15 человек, то на конец 2016 года – уже 17 человек. Так, были приняты на работу еще два водителя.



