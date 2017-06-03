В Волгограде инвалиды ждут законного жилья по 30 лет

Печальная история, отражающая ситуацию с реализацией конституционных прав инвалидов в Волгограде, уже несколько лет тянется для недееспособной женщины по имени Елена Дьяконова и ее сына – опекуна. Как стало известно ИА «Высота 102», инвалид 1 группы была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 30 лет назад - в далеком 1987 году. На начало 2017 года, по данным администрации Волгограда, очередной номер Дьяконовой Елены Филипповны в так называемом «едином списке №1» - 1822. Все эти 1822 очередника, среди которых ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- инвалидов, встали на учет до 2005 года. Что касается семьи Дьяконовых, то ухаживающий за тяжело больной матерью и проживающий с ней в одной комнате в коммуналке сын Николай попытался добиться от администрации Волгограда исполнения закона, прописанного в ч.3 ст.40 Конституции РФ, единственно возможным способом – через обращение в прокуратуру и суд. По материалам слушаний, Елена Дьяконова страдает тяжелым хроническим расстройством, ее диагноз подпадает под перечень заболеваний, при которых невозможно проживание граждан в одной квартире. В конечном итоге, 9 февраля 2017 года по иску прокурора Волгограда апелляционным определением судебной коллегии областной суд признал незаконным бездействие администрации города, выразившееся в не предоставлении жилого помещения вне очереди.













Теперь орган муниципальной власти обязан исполнить решение суда и предоставить инвалиду жилье по договору социального найма. Но в администрации Волгограда исполнять закон в отношении инвалида Елены Дьяконовой не торопятся, несмотря на то, что за это судебные приставы уже наложили штраф в размере 300 тысяч рублей. Как рассказал ИА «Высота 102», опекун женщины - инвалида Николай Дьяконов, в ответ на его обращение в мэрию заместитель главы городской администрации Олег Тетерятник ответил следующее: «Предоставить Дьяконовой Е.Ф. жилое помещение по договору социального найма в настоящее время не предоставляется возможным, поскольку в муниципальном фонде Волгограда отсутствует свободное жилое помещение соответствующей номенклатуры, отвечающее санитарным и техническим требованиям. При наличии освободившегося жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям, жилищный вопрос Дьяконовой Е.Ф. будет решен».













С учетом факта 30-летнего ожидания, фраза «при наличии освободившегося помещения» оптимизма не внушает. Нетрудно также подсчитать, что, если все очередники из списка № 1, ждущие реализации законных жилищных прав вот уже более 12 лет, подадут в суд на администрацию Волгограда и решения будут в пользу нуждающихся, то штрафы за неисполнение судебных определений для мэрии могут составить миллионы рублей. Эти гипотетические бюджетные миллионы можно приплюсовать к тем, что уже потеряны и выплачены в последние годы администрацией Волгограда за неисполнение других судебных решений, например по плохому содержанию дорог. Тут же вспоминается прецедент 2011 года, когда губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал постановление об отстранении от должности мэра Романа Гребенникова. Основной причиной было названо неисполнение городской администрацией судебных решений, которые повлекли за собой нарушение прав жителей Волгограда. С тех пор в городе сменилось множество руководителей, кадровая чехарда не поспособствовала решению острой проблемы предоставления нуждающимся гражданам социального жилья. Права жителей Волгограда, причем самых незащищенных, по-прежнему нарушаются, да и беспрекословным исполнением судебных решений мэрия козырнуть не может.