Копить или не копить… на достойную старость

Пенсия не за горами. И каждый хочет её получать в достойном размере. Нам постоянно напоминают, что, кроме гарантированной страховой части, можно сделать прибавку в виде накопительной. Так пенсия может стать больше? Пока «молодые» пенсионеры этого не почувствовали.

Волгоградка Ирина К. с 2007 года перечисляла часть взносов через работодателя в негосударственный пенсионный фонд, надеясь на стабильную увеличенную пенсию. В 2016 году, выйдя на пенсию, она получила небольшую единовременную выплату от этого фонда – практически лишь то, что перечислила. При стабильной и белой зарплате ей назначили пенсию размером менее 13 тысяч. Ежемесячной прибавки нет. Был ли смысл обращаться Ирине К. в негосударственный пенсионный фонд?

О современном состоянии накопительной пенсии и её формировании мы спросили у начальника отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Волгоградской области Галины Рыбиной.





- Галина Ивановна, как формируется пенсия работающих россиян?

- Она формируется по системе обязательного пенсионного страхования. Есть два вида пенсии: страховая и накопительная. На сегодняшний день, большинство получают страховые пенсии.





-А сколько всего волгоградцев управляют своей пенсией?

- В Волгоградской области формируют пенсионные накопления 1,3 миллиона человек. А решения о передаче пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании приняли около 600 тысяч жителей нашей области.





-Есть ли разница в правилах формирования накопительной и страховой пенсии?

- Да. Страховая пенсия - это страховые взносы работодателей, ежегодно индексируемые государством на уровень не ниже инфляции. Эти взносы направляются на выплату текущих пенсий. Накопительная пенсия – это страховые взносы работодателей, добровольные взносы граждан, материнский семейный капитал и доход от инвестирования. Именно эти средства и называют пенсионными накоплениями. В отличие от страховой, накопительная пенсия не индексируется государством и может быть передана гражданином в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

- То есть каждый может формировать накопительную пенсию?

- Не совсем так. До 2014 года 6% страховых взносов от фонда оплаты труда каждого работника, рожденного после 1966 года, отчислялись на накопительную пенсию. В конце 2013 года был введен «мораторий» и все взносы, которые платит работодатель, начиная с 1 января 2014 года, направляются только на страховые пенсии.





- А куда делись сформированные до этого времени пенсионные накопления?

- Они сохранились в полном объеме, и продолжают инвестироваться на финансовом рынке. Они находятся на счетах граждан в Пенсионном фонде или НПФ.

Как правило, состояние вашей накопительной пенсии полностью отображается на сайте компании . Для того, чтобы всё знать, надо зарегистрироваться в личном кабинете.













- Идут ли эти накопления на выплаты текущих пенсий?

-Нет, они учитываются в специальной части индивидуального лицевого счета гражданина и сохраняются до выхода работника на пенсию.

- Насколько я поняла, это всё касается обязательного пенсионного страхования. А как можно обеспечить дополнительную пенсию?

- Наряду с госсистемой в России существует негосударственное пенсионное страхование. В его рамках можно самостоятельно сформировать ещё одну, добровольную пенсию. Для этого будущему пенсионеру надо заключить договор с НПФ и делать личные взносы. Средства будут также инвестироваться на финансовом рынке.





- А может дополнительные взносы делать работодатель?

- Безусловно. Если работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих работников, такую пенсию называют корпоративной.





- Как выбрать, куда направить свои накопительные взносы?

- Инвестированием пенсионных накоплений в различные финансовые активы (акции, облигации и т.п.) занимаются только управляющие компании. В России действует одна государственная - «Внешэкономбанк» - и частные управляющие компании. Негосударственные пенсионные фонды имеют возможность выбрать несколько управляющих компаний для управления пенсионными накоплениями, что позволяет им в конечном итоге минимизировать риски.





- И всё-таки, как не ошибиться в выборе?

- НПФ или УК ежегодно отчитываются о доходности, полученной от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц. Анализируя их доходность за несколько лет, можно принять взвешенное решение.





- От чего зависит доходность?

- Государственная УК, а это «Внешэкономбанк», инвестирует, как правило, пенсионные накопления в государственные ценные бумаги, ипотечные ценные бумаги, гарантированные государством, в депозиты уполномоченных банков. Это достаточно надежные инвестиционные инструменты. Ее доходность, по данным за 2016 год, составила около 11%.

По отчетным данным НПФ, размещенным на сайте Банка России, средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений граждан в 2016 году составила 6,5%. В целом же доходность фондов находится в диапазоне от 0 % до 14,7%.





- Где гарантии, что негосударственный фонд нас не обманет?

- Выбирать надо только из числа НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц. В настоящее время в Российской Федерации 38 таких фондов. Они указаны на сайте Пенсионного фонда, Банка России и Агентства по страхованию вкладов.





-Какие процедуры ждут нас при переходе в негосударственный пенсионный фонд?

- При переходе необходимо подать соответствующее заявление о смене УК или ПФР в любое отделение Пенсионного фонда, через единый портал госуслуг, сайт Пенсионного фонда, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или направлено по почте. Формы заявлений и образцы их заполнения размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru. При подаче заявления при себе достаточно иметь паспорт.





Как стало понятно из ответов сотрудника отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Волгоградской области, волгоградка Ирина К. ничего не потеряла, когда в течение 4 лет её работодатель по личному заявлению перечислял накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд. По выходу на пенсию в 2016 году ей начислили, как и всем пенсионерам, страховую пенсию. Кроме того, она единовременно получила свои пенсионные накопления с небольшим процентом.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».

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