В Волгограде подрядчик, оскандалившийся при строительстве Кировского ФОК, проходит процедуру банкротства





Процедура наблюдения введена в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» - компании, получившей скандальную известность при строительстве ФОК с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по улице Молодежной в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». О том, что подрядчик строительства ФОК проходит в настоящее время процедуру банкротства, стало известно на заседании суда по делу о взыскании с администрации Волгограда более 3,5 миллиона рублей задолженности по оплате дополнительных работ по муниципальному контракту, заключенному еще в 2015 году на выполнение работ по строительству объекта. Сейчас деньги требует другая компания - ООО «Строй-Консалтинг», которой по договору цессии (договора переуступки долга) перешло право требования стоимости дополнительных работ. По материалам дела, муниципальный контракт на выполнение работ по строительству ФОК в Кировском районе был заключен между МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» и ООО «ЭнергоСтройИнжинириг» летом 2015 года. Сумма контракта составила 118 миллионов 900 тысяч рублей. Затем дополнительными соглашениями, как выяснилось в суде, стороны увеличили объем и стоимость выполненных работ до 130 миллионов 47 тысяч 661,5 руб. Заказчик полностью оплатил эту сумму. Объект с недоделками ввели в эксплуатацию 31 декабря 2015 года. В 2016 году заказчик взыскал через суд с подрядчика 1 миллион 652 тысячи 700 рублей – стоимость невыполненных по муниципальному контракту работ. Эта сумма в настоящее время включена в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЭнергоСтройИнжниринг», в отношении которого весной этого года была введена процедура наблюдения. Примечательно, что заказчик принял дополнительные работы, которые в предмет контракта включены не были. Выяснилось, что их стоимость подрядчик определил на основании односторонне составленных локальных смет. Причем стороны не составляли по форме справки о стоимости выполненных работ и акты приемки этих работ. Отметим, что в настоящее время в Центральном районном суде Волгограда идет процесс в отношении нынешнего председателя комитета строительства мэрии Юрия Кокина и заместителя директора МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрея Карбаинова, которые обвиняются в служебном подлоге. По данным следствия чиновники необоснованно перечислили «ЭнергоСтройИнжиниринг» 1,6 миллиона рублей.

В декабре 2015 года Кокин, считает следствие, являясь директором службы заказчика-застройщика, и Карбаинов, будучи его заместителем, знали, что ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» не выполнило работы по озеленению объекта строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по улице Молодежной в Кировском районе». Чтобы фиктивно соблюсти срок ввода в эксплуатацию, они подписали акты выполненных работ с завышенными объемами по озеленению.

Что же касается дела по взысканию с администрации 3,5 миллиона рублей задолженности по оплате дополнительных работ, то суд принял решение отказать истцу, так как соглашения относительно выполнения дополнительных работ не были подписаны сторонами в установленном порядке. Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционной инстанции.



