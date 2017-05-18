«Высота 102 ТВ»: В Волго – Ахтубинской пойме пытаются удержать воду

Смотрите сегодня в программе: Волго - Ахтубинская пойма постепенно восстанавливается после периода многолетнего обезвоживания - работа по расчистке ериков на средства федеральной программы дает ощутимый результат. Вину не признают: трое фигурантов уголовного дела о взрыве газа, смерти людей и разрушении четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда арестованы. Непрозрачно и подозрительно: в ходе расследовании причин трагедии на Университетском проспекте в Волгограде могут всплыть факты махинаций с оформлением земли и судебными решениями. Дом № 60 решено снести: владельцам квартир помогли забрать все, что можно и предложили сертификаты на покупку нового жилья.







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