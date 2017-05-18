



В 38 раз сократились доходы вице-губернатора Волгоградской области Александра Сивакова за 2016 год по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах чиновника, который также возглавляет комитет экономической политики и развития области, его заработок за прошлый год скатился с 53,3 млн рублей до 1,4 млн. В остальном изменений практически никаких. На месте – апартаменты в Болгарии (68 кв.м.), которыми владеет госслужащий, и квартира в России площадью в 77 кв.м., которой Сиваков только пользуется. Исчез из декларации полуприцеп ОДАЗ-885. У двоих несовершеннолетних детей чиновника собственности не было и нет. Напомним, по итогам декларационной кампании прошлого года Александр Сиваков оказался самым богатым чиновником Волгоградской области. Правда, свое состояние он сделал не на государственной службе. До прихода в администрацию Волгограда первым заместителем главы в феврале 2015 года, а затем в ноябре 2016-го – в региональную исполнительную власть, Сиваков являлся крупным бизнесменом. В Волгоград он приехал из Брянской области, где и состоялся как влиятельный коммерсант.

Первый в рейтинге самых состоятельных госслужащих администрации Волгоградской области по итогам 2015 года Александр Глинянов не только остался в лидерах, но и несколько улучшил свои позиции. Если в прошлогодней декларации он отчитался о заработке в сумме почти 12 млн рублей, то сейчас смело заявляет о 12,7 честно заработанных им миллионах рублей. По-прежнему в списке владений чиновника - 14 гектаров земли и дом площадью 473 кв.м. в солнечной Испании. Обширным можно назвать и перечень транспортных средств, которым владеет главный спортивный чиновник региона. Ему принадлежат три иномарки, а также 5 грузовых тягачей и 4 полуприцепа.

Удивить общественность богатым автопарком чиновникам и депутатам – не так-то просто. У каждого второго в собственности – люксовое авто, а то и сразу несколько. Пальму первенства за экстравагантный и одновременно патриотичный выбор можно по праву отдать Ларисе Савиной, владеющей автомобилем «Москвич- 2140». Такие уже редко встретишь на волгоградских улицах. Впрочем, легенду советского автопрома пока не видели припаркованной у входа в здание комитета по образованию и подчиненные Ларисы Михайловны.

Внушительным перечнем недвижимого имущества может похвастаться председатель комитета молодежной политики Елена Слесаренко. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, уличенная в употреблении допинга, – хозяйка дома площадью 400 кв.м. и трех квартир. Еще одной квартирой она владеет на праве общей долевой собственности. Также бывшая спортсменка – счастливый обладатель двух иномарок - «Mercedes-Benz E200» и «Ford Focus».

Председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок и мама четверых несовершеннолетних детей Анна Чупахина показала доход в сумме почти 2,5 млн рублей. Среди владений чиновницы и ее супруга – квартира, два земельных участка и два дома. Еще одним жилым строением и землей под ним муж Анны Дмитриевны владеет на праве общей долевой собственности.

Среди заместителей губернатора Волгоградской области самый высокий доход задекларировал Роман Беков – председатель комитета промышленности и торговли – около 5,4 млн рублей. Чиновник имеет в собственности три земельных участка, дом, квартиру и два нежилых индивидуальных помещения. Своя квартира есть и у несовершеннолетнего ребенка вице-губернатора, а у его супруги, помимо двух квартир, еще есть два нежилых помещения. На втором месте среди замов по доходам – заместитель губернатора Александр Блошкин, который заработал более 3,8 миллиона рублей. Семья главного чиновника региона в сфере информационной политики может похвастаться земельными угодьями. У чиновника в собственности – 8 земельных наделов, еще один – в пользовании. У супруги высокопоставленного чиновника при доходе в 186 тысяч рублей в пользовании находятся 8 участков, самый большой из которых по площади составляет более 2,8 гектара. Из транспортных средств Блошкин задекларировал «Mercedes-Benz ML 350 4MATIC». На третьем месте по доходам среди заместителей главы региона – вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. В декларации фигурирует сумма почти в 3 миллиона рублей. Из собственности у него – лишь квартира и машина. Главный финансист региона Александр Дорждеев задекларировал доход почти в 2,7 миллиона рублей. Среди объектов собственности – земельный участок, дом, гараж, баня, которыми он владеет вместе с супругой, имеющей доход менее 100 тысяч рублей. Заместитель главы региона – председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков – задекларировал доход в размере чуть более 2 миллионов рублей. Чиновник имеет в собственности два земельных участка, дом, изолированную часть дома, квартиру и гараж. Почти всей этой собственностью владеет супруга руководителя комитета. Среди транспортных средств у семьи – прицеп к легковому автомобилю и авто «Kia Sportage». У Валентины Гречины, заместителя губернатора, доход за 2016 год составил около 2,5 миллиона рублей. Список ее собственности весьма скромен – квартира и доля в квартире. Ни участков, ни машин у чиновницы нет. Почти такая же картина в декларации и у другого заместителя губернатора – Зины Мержоевой. У нее примерно такой же доход и две квартиры.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин задекларировал за 2016 год доход в сумме почти 5,5 млн рублей, заработок супруги Пронина – свыше 2 млн.

Сведения о полученной за год сумме в размере около 2,5 млн рублей представил Юрий Наурзалиев – председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Заработок Владимира Марченко, руководящего комитетом по делам территориальных образований и информационной политики, в 2016 году составил около 1,8 млн рублей. Супруга чиновника получила доход немногим превышающий 1 млн рублей.

Несколько скромнее на фоне своих коллег выглядит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Олег Николаев с доходом в 1 миллион 759 тысяч рублей.

Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства, заработал в прошлом году 2 млн 71 тыс. рублей. На его имя зарегистрирован земельный участок площадью 1930 кв. метров, жилой дом площадью 196,9 кв. метров, квартира площадью 118,7 кв.м. Ездит чиновник на автомобиле марки Toyota Land Cruiser 150. Доход супруги Васильева – всего 370 тыс. рублей. Она владеет квартирой в общей долевой собственности площадью 64,4 метра.

Аркадий Грушко задекларировал 1 млн 379 тыс. 383 рубля. Он – владелец земельного участка площадью 576 кв. метров, жилого дома – 344,3 кв. м., трех квартир в общей долевой собственности, гаражного бокса. В его распоряжении автомобиль Land Rover Discovery 3.

Заработок Натальи Жуковой, председателя комитета по управлению госимуществом региона - 2,3 млн рублей. В ее собственности – 2 квартиры площадью 30,9 и 69,2 кв. м. Автомобилей и земельных участков нет. В ведении председателя комитета сельского хозяйства Василия Иванова значится только одна квартира площадью 84 кв.м и легковой автомобиль «Toyota Venza». Его годовой заработок - 2,4 млн рублей.

Доход Светланы Кузнецовой, председателя комитета строительства, составил 2,5 млн рублей. В ее собственности – две квартиры и легковой автомобиль «Hyundai Santa Fe». Чуть меньше составил заработок ее супруга – порядка 2 млн рублей.

А вот заработок председателя комитета по труду и занятости Дмитрия Локтионова выше среднего по администрации региона - 3,3 млн рублей. У его супруги – чуть менее 70 тысяч рублей. Она является собственницей жилого дома, комнаты в общежитии и квартиры. В пользовании семьи также земельный участок площадью 441 кв.м.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отчитался о доходах перед общественностью еще в начале мая. За 2016 год он заработал чуть более 4,6 млн рублей. Из собственности у Андрея Ивановича - земельный участок, дом, квартира и доля еще в одной квартире.



