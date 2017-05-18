



ПСКОВ, 18 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о возможном ужесточении законодательства после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, заявила, что сперва необходимо дождаться результатов расследования, и заметила, что ни в одной стране мира еще не придумали, как в законе прописать меры по борьбе с головотяпством.

В среду глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что намерен совместно с коллегами проанализировать законодательство и разобраться, необходимо ли ужесточить контроль за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах в связи со случаями взрыва бытового газа.

"Еще ни одно законодательство мира не придумало меры против головотяпства, безобразия, которое творят определенные подрядные и иные организации, грубо нарушая нормы, законы, безопасность. Давайте дождемся следствия, поймем, что произошло, и тогда подумаем, есть ли необходимость совершенствовать законодательство или жестко наводить порядок и наказывать тех, кто таким образом ведет себя, не думая, что они подвергают опасности мирных граждан, что приводит к таким результатам", — сказала она журналистам на международном форуме приграничных регионов в Пскове.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.



