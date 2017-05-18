Арестован владелец павильона по делу о взрыве дома в Волгограде





Суд Советского района Волгограда арестовал на два месяца Юраслава Бабаяна - владельца павильона, к которому незаконно тянули трубы водоснабжения от дома №60 по проспекту Университетскому. У следствия к нему накопилась масса вопросов, в том числе в целом по законности нахождения торговой точки на этом месте и несанкционированному подключению к коммуникациям. Как передает ИА «Высота 102», Бабаян-младший - один из трех фигурантов уголовного дела по факту взрыв газа в жилой четырехэтажке. На суде он пояснил, что ничего не знал о работах по подводу воды к павильону, рабочих не нанимал. Также он попросил применить к нему домашний арест, пояснив, что готов помогать следствию, не собирается скрываться, чтобы быть рядом с беременной женой. Однако суд посчитал обратное, так как Бабаян-младший зарегистрирован и проживает по разным адресам и имеет личный транспорт, потому может скрыться.







Трагедия произошла 16 мая около 13 часов. По материалам следствия, Бабаян-старший договорился с рабочим Владимиром Лексункиным о том, чтобы тот сделал прокол грунта у дома №60 по проспекту Университетскому. Цель манипуляций — незаконно врезать трубы в городской водопровод. Работник утром прибыл на место, раскопал грунт со стороны улицы Панфиловской, повредив газовую трубу. Около 11 утра он вызвал аварийную бригаду. На место прибыли сотрудники горгаза, которые устранили утечку. По жалобам жильцом на место прибыл также участковый, которому сотрудники газовой службы пояснили, что не нуждаются в оформлении какого-либо заявления, поскольку о последствиях устранения повреждения трубы будут заботиться юристы службы. Спустя час произошел взрыв газовоздушной смеси, которая успела накопиться под землей и в подвальном помещении, где располагается магазин. Примечательно, что за 15 минут до взрыв продавец магазина ушла из помещения, поскольку в нем сильно пахло газом.

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